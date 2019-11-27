عازار : لا مشكلة لدينا بحمل كرة النار وأزمة الحكومة تتّجه إلى حلحلة

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أشار النائب روجيه عازار، في مداخلة عبر قناة العالم الإخبارية، أنّ الرئيس الحريري اتّخذ قراره بعد عجزه عن تحقيق شروطه التعجيزية معتبرًا أن على الأخير تحمّل مسؤولياته في تسهيل التأليف كونه رئيس تكتل نيابي وازن وتيار يمثّل الشّريحة السنيّة الأكبر.



عازار أكّد أنّ التيار الوطني الحر يتحمّل مسؤولياته ولا يجد مشكلة بحمل كرة النار . ولفت إلى أنّ ازمة الحكومة تتجه إلى حلحلة ويتم الاتفاق على كل تركيبة الحكومة التي ستكون تكنوسياسية تجنّبًا للوقوع في مشكلات اكبر في ما بعد موضحًا أنّه ما تسمية في الوقت الراهن قبل حصول الإستشارات النيابية.