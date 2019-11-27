شهيب التقى نقابة المعلمين في المدارس الخاصة

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استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق ومستشار الوزير أنور ضو.



وتم البحث في أوضاع المعلمين في القطاع الخاص وكيفية اتخاذ ما يلزم من إجراءت لحفظ حقوق المعلمين، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، لا سيما الاقتصادية منها.

وجاء اجتماع شهيب مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، بعد اجتماعه مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وبعض المعنيين بالقطاع التربوي من أجل إنقاذ العام الدراسي واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ضرورية تضع في أولوياتها مصلحة الطلاب والمعلمين والمدارس وكل العاملين في هذا القطاع.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع، يضم ممثلين عن نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وروابط الاهل لتأكيد التضامن في مواجهة التحديات وانقاذ العام الدراسي.