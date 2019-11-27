هل ستُقفل المصارف غداً؟!

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قرّرت جمعية مصارف لبنان اعتبار أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري أيام عمل عادية، وذلك لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين، وخصوصاً قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر.



وأكدت الجمعية، في بيان، ضرورة الخروج من حالة عدم الإستقرار الراهنة عبر تشكيل حكومة تعيد الثقة للبلاد وتتفرّغ فوراً لمعالجة الملف الإقتصادي والمالي والمعيشي.



واستنكرت الجمعية ودانت أعمال الشغب والإعتداءات التي تعرّض لها عدد من فروع المصارف على نحو غير مسبوق، والتي تشكّل استهدافاً للإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والأمني ولمصالح جميع اللبنانيّين.