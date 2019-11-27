ماذا قال سالم زهران عن ميقاتي وملف الصرف الصحي؟!

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أعلن مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر حسابه على تويتر قائلاً: “بالأمس صحح المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات مسار الادعاء على ميقاتي وبنك عودة في دعوى الإثراء غير المشروع وسيستمع لهم قاضي التحقيق الأول في بيروت يوم الخميس. واليوم باشر المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري، تحقيقاته في الإخبار المقدم من قبلنا، حول هدر المال العام والمخالفات في ملف الصرف الصحي، فاستمع إلى إفادات ثمانية مهندسين من مجلس الإنماء والإعمار، وتمحور التحقيق حول كيفية صرف مبلغ مليار و400 مليون دولار على محطات تكرير المياه المبتذلة، وتبين أن هذه المحطات معطلة وتحولت إلى خردة، وكل المجارير تصب في البحر”.

وأضاف: “ملفان عملنا عليهما بتعب وجد وتحملنا حملة افتراءات واسعة لكن التعب بدء يعطي نتائجه. شكراً للمدعي العام التمييزي غسان عويدات الذي بدأ يعيد للمركز ثقله، على أمل أن يتحلى القضاء بالجرأة والشجاعة لتحويل تلك الادعاءات الى توقيفات، ولسن قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة”.