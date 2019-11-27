living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا قال سالم زهران عن ميقاتي وملف الصرف الصحي؟!

27
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر حسابه على تويتر قائلاً: “بالأمس صحح المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات مسار الادعاء على ميقاتي وبنك عودة في دعوى الإثراء غير المشروع وسيستمع لهم قاضي التحقيق الأول في بيروت يوم الخميس. واليوم باشر المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري، تحقيقاته في الإخبار المقدم من قبلنا، حول هدر المال العام والمخالفات في ملف الصرف الصحي، فاستمع إلى إفادات ثمانية مهندسين من مجلس الإنماء والإعمار، وتمحور التحقيق حول كيفية صرف مبلغ مليار و400 مليون دولار على محطات تكرير المياه المبتذلة، وتبين أن هذه المحطات معطلة وتحولت إلى خردة، وكل المجارير تصب في البحر”.

 

وأضاف: “ملفان عملنا عليهما بتعب وجد وتحملنا حملة افتراءات واسعة لكن التعب بدء يعطي نتائجه. شكراً للمدعي العام التمييزي غسان عويدات الذي بدأ يعيد للمركز ثقله، على أمل أن يتحلى القضاء بالجرأة والشجاعة لتحويل تلك الادعاءات الى توقيفات، ولسن قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout