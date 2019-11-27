بالتفاصيل.. فضيحة تهز جامعة في لبنان!

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أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، حكمها في قضية ترويج وتعاطي مخدرات في أوساط طلاب جامعيين، وقضى الحكم بتجريمهم وفقا لجناية المادة 125 مخدرات معطوفة على جنحة المادة 127 مخدرات.

والمتهمون هم: زياد.ك، ابراهيم.ح (بريطاني من أصول سعودية)، أنطوني.ز وداني.ن (فلسطيني)، أما الأظناء فهم: ليال.ك، غيدا.ل، سيرين.د، راشيل، مكرم.ص، خلدون.أ.م، نهار.ز، سارة.ج، ريان.أ.م، ريان.ع، تيا.ح و رضا.خ.

وتراوحت العقوبات بين الأشغال الشاقة المؤبدة والحبس ثلاثة أشهر، والغرامات المالية بين خمسين ومليوني ليرة لبنانية، وإعلان براءة عدد من الأظناء.

وكان لافتًا ما ورد في سياق الحكم سندَا الى التحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة المخدرات المركزي عن لجوء المتهمين الى استقدام المخدرات عبر طرود بريدية بواسطة البريد المضمون من لندن الى بيروت بأسماء طلاب جامعيين ووضعها في صناديق بريد هؤلاء الطلاب في إحدى جامعات بيروت، وهي تحتوي على مادة LSD الشديدة الخطورة ومادة DOC المشتقة من الأومفيتامين وهي من المؤثرات العقلية الجديدة.