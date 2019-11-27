الثورة أم الفتنة والحكومة بينهما (حبيب البستاني)

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هل بدأ العد العكسي للحراك المستمر وفي كل الساحات منذ السابع عشر من تشرين الأول والذي يعرض على كل الشاشات وبنجاح منقطع النظير، بعد أن أخذت الأمور منحى خطيراً قد ينتج عنها مناوشات وفتن وربما حربأً أهلية ومذهبية بدأت تذر بقرنها في أكثر من مكان؟

يتذكر الكثيرمن اللبنانيين لا سيما أبناء بيروت هذه اليافطات التي كانت تنتشر في كل شوارع العاصمة لا سيما في وسطها في سبعينيات القرن الماضي، وذلك كوسيلة دعائية وحيدة لهذا الفيلم السينمائي أو ذاك الذي يتم عرضه في صالات السينما " وبنجاح منقطع النظير ".

تلفزيون الواقع

اليوم اختلفت الصورة وانتقلنا من تلفزيون ال Live الذي كان البث فيه يقتصر على نقل حدث معين ولفترة زمنية محددة إلى تلفزيون الواقع الذي يبدأ بثه ولا ينتهي من صياح الديك إلى ما بعد منتصف الليل، مع إضافة بنكهة لبنانية تتسم بإعطاء الهواء لمتظاهر من هنا ومتظاهر من هناك للتعبير عن وحهة نظره، حتى أنه بات من المستحب لا بل من المطلوب الإتيان بالأشخاص الأكثر تطرفاً والأكثر " جرأة " كي لا نستعمل كلمة اخرى، لاستعمال الكلام والشتائم الأكثر بذاءة بحق هذا المسؤول أو ذاك غير عابىء بمركز أو سلطة أومكانة، وأصبح الشارع يشبه إلى حد كبير الفوضى العارمة التي تجلت في شوارع باريس إبان الثورة الفرنسية، حيث كانت تقام ما يعرف بالمحاكم الميدانية أو الشعبية بحق من يراه مذنباً بهذه التهمة أوتلك، والتي استعيض عنها لاحقاً بالمحاكم الخاصة Tribunaux d’exception التي تحولت في ما بعد إلى المحكمة الثورية Tribunal révolutionnaire .

ونحن في لبنان فإن أحكام المتظاهرين اقتصرت والحمد لله على لفظ الأحكام دون اللجؤ طبعاً إلى إنشاء المحاكم الثورية، وهذا يعود لأن الخصوصية اللبنانية لا تسمح بذلك فإذا كان الاتهام " كلن يعني كلن " إنما ومن جهة ثانية " كلن بيعرفوا كلن " والسؤال المطروح من يتولى بث التهم وكيل الاتهامات وتركيب الملفات لهذا الشخص أو ذاك أو هذا الفريق أو ذاك؟

الغرف السوداء

من الواضح أن المتظاهر الذي نزل إلى الشارع مندفعاً بأسباب بحت مطلبية إقتصادية واجتماعية، مطالباً باستعادة المال المنهوب وبمكافحة الفساد سبيلاً لاستعادة كرامته التي استبيحت بفعل الجوع والعوز. ولكن من يصوب على هذا الفريق أو ذاك فهو قابع داخل الغرف السوداء التي تحيك الخطط وترسم المسارات وملفاتها واتهاماتها جاهزة. ومن المضحك المبكي أن هذا الحراك لا قيادة له ولا برنامج معلن وعلى الأقل فإن رجليه في مكان ورأسه في مكان آخر، وبالتالي ما يقوم به الشارع فالشارع غير مسؤول عنه، لأن المسؤول الحقيقي مجهول باقي الهوية.

الدخول في المحظور

ما حصل البارحة يذكر اللبنانيين بالحرب الأهلية وخطوط التماس والممارسات الشاذة التي كانت تجري عليها، بالإضافة إلى الممارسات الميليشيوية الظاهرة والغير خافية على أحد وأصبحت الأجهزة الأمنية على علم بكل مختطاتها الجهنمية، التي تهدف ليس فقط إلى زعزعة الاستقرار إنما جر البلاد إلى الحرب الأهلية بكل ما للكلمة من معنى.

السباق المحموم بين الفتنة والحكومة

لم يتخذ تشكيل حكومة في لبنان الأهمية التي تأخذها تشكيل هذه الحكومة، وبالتالي فوحده وجود حكومة قوية تمسك بكل الملفات لا سيما الاقتصادية منها، تملك القدرة على انتزع الحجة الواهية التي يتسلج بها المتظاهرون للبقاء في الشارع وإبقاء مسوغ الفتنة جاهزاً، ومهما قيل ويقال عن سلمية الحراك والشعارات المدنية التي يرفعها، فإن بعض الطارئين على هذا الحراك يحاولون وبشتى الوسائل إبعاد الحراك عن أهدافه وجره إلى مكان تصبح العودة منه أمراً مستحيلاً، وقد نجح أولئك وإل حد بعيد في تحقيق القسم الأكبر من أهدافهم، وهم ينتظرون أمر عمليات يصدر من الغرف السوداء لاستكمال مؤامرتهم الجهنمية لحرق الوطن والمواطن في آن.



وهكذا يبدو أن السباق المحموم بين الفتنة والحكومة قد بدأ، وإن الكثيرين يرووا أن ولادة الحكومة هي حكماً آتية ولكن مخاضها عسير لا سيما في الساعات والأيام المقبلة، التي تتطلب من الجميع حكمة ومن القيمين جرأة للمضي قدماً في عملية الإنقاذ التي أصبحت أكثر من ملحة وأكثر من ضرورية، وذلك بغض النظر عن إسم رئيس الحكومة العتيدة التي تنتظرها مسؤوليات كثيرة وكبيرة ليس أقلها الأمن ثم الأمن ثم الأمن.