الرئيس عون عرض الاوضاع الراهنة مع السفير البابوي: نعمل على معالجة الاوضاع على مختلف المستويات

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المونسنيور سبيتري: الكرسي الرسولي يأمل بالاسراع في تشكيل حكومة ولاستمرار الحوار بحثا عن حلول مرضية

واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا لقاءاته لعرض الاوضاع في لبنان والملابسات التي ترافق التطورات السياسية والامنية

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون عميد السلك الدبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة ومستجداتها. ونقل المونسنيور سبيتري دعم الكرسي الرسولي للجهود المبذولة لمعالجة المشاكل الراهنة، والتضامن الذي يبديه الاب الاقدس البابا فرنسيس تجاه اللبنانيين، لاسيما اولئك الذين يعانون من ظروف اقتصادية قاسية. واعرب المونسنيور سبيتري عن امل الكرسي الرسولي بالاسراع في تشكيل حكومة تنصرف الى الاهتمام بالاوضاع في البلاد لاسيما منها الوضع الاقتصادي ورعاية المواطنين وخصوصا منهم ذوي الدخل المحدود، ومشجعا على استمرار الحوار بحثا عن حلول مرضية.

وشكر الرئيس عون السفير البابوي على الاهتمام الذي يبديه الفاتيكان بالاوضاع الراهنة في لبنان، مؤكدا العمل على معالجتها على مختلف المستويات.

الوزير السابق كريم بقرادوني

واستقبل رئيس الجمهورية الوزير السابق كريم بقرادوني واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة.

تهنئة بالاستقلال

وتلقى الرئيس عون المزيد من برقيات التهنئة بعيد الاستقلال، ابرزها من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، جاء فيها:

"يسرني ان اغتنم مناسبة احتفالات الشعب اللبناني الشقيق بعيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لابعث الى فخامة اخي العزيز باسمي وباسم شعب المملكة الاردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني القلبية واصدق المشاعر الاخوية، سائلاً المولى العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وانتم تنعمون بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبكم وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار."

كما ابرق مهنئاً، الرئيس السوري بشار الاسد وجاء في برقيته: "انه لمن دواعي سروري ولبنان الشقيق يحيي ذكرى عيد الاستقلال، ان اتقدم اليكم، ومن خلالكم الى الشعب اللبناني، بأحر التهاني القلبية، واطيب التمنيات بأن يبقى لبنان دائماً ينعم بالخير والامان وان يحقق الشعب اللبناني ما يصبو اليه من تقدم وازدهار ورخاء.

وابرق مهنئاً ايضاً كل من الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، ورئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، ورئيس جمهورية الغابون علي بونغو اونديمبا.