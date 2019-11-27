كمين محكم في الحازمية.. هكذا وقع "أبو الدمار" بقبضة الأمن

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين، وبخاصةٍ الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية.

وبنتيجة المتابعة الميدانية الحثيثة وأعمال الرصد والتعقّب، قامت قوّة من هذه المجموعة، بتاريخ 22/11/٢٠١٩ بنصب كمين محكم في محلّة الحازمية أسفر عن توقيف المدعو: ح. م. (مواليد عام 1976، لبناني) الملقّب " أبو الدمار"، الذي ينشط بأعمال البلطجة و"فرض خوّات"، وهو مطلوب للقضاء بموجب عدّة ملاحقات قضائية بجرائم: إرهاب، مخدرات، سلب وسرقة. كما تبين انه يستخدم خلال تنقلاته هوية مزورة بإسم شقيقه.

سُلِّم إلى مفرزة الضاحية الجنوبية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.