عناوين الصحف ليوم الاربعاء 27 تشرين الثاني 2019

الأخبار: فلتان أمني... ومجموعات من الحراك ترفض قطع الطرقات: هل «يحرق» الحريري الخطيب؟

البناء: أحداث أمنيّة متنقلة من بيروت إلى المتن وطرابلس... والجيش يلوّح بيد من حديد

الحريري يعلن العزوف... ويسمّي لرئاسة الحكومة وينسحب... ويبشّر بإمرأة!

بعبدا للاستشارات قبل نهاية الأسبوع... والفرصة متاحة اليوم لمرشّح توافقي

اللواء: الحريري يدفع الكُرة إلى بعبدا.. وحزب الله متمسِّك بترشيحه لحكومة من 24

الحَراك لإقتلاع التيار من بكفيا وطرابلس.. وغُبار الحرب بين الشياح وعين الرمانة

نداء الوطن: الحريري يتحرّر... وعون يلاقي "حزب الله" في الشارع

"عين الرمانة"... السلطة تؤجّج خطوط التماس

الجمهورية: مخاوف من فوضى أمنية

الديار: الإتجاه نحو اختيار سمير الخطيب صديق الحريري وحزب الله وقد يُشرك تكنوقراط في حكومته

هو والد زوجة نجل اللواء عباس إبراهيم لكنه رجل أعمال مُنفتح على كافة الأطراف

الإستشارات تبدأ الخميس وهذا الأسبوع حاسم لاختيار رئيس الحكومة

the daily star: Samir Khatib favorite for PM as Hariri bows out

l'orient le jour: Hariri se retire, Baabda prêt à mettre la machine en marche