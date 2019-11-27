أسرار الصحف ليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر نيابي إنّ احتمال ظهور تسمية الرئيس سعد الحريري لا تزال قائمة طالما أنّ المفاوضات لا تزال تجري بين الحريري وأطراف الأغلبية، وأضاف المصدر ن لا شيء يمنع في اللحظة الأخيرة عودة اسم الحريري، وأن يقبل التكليف بصفته ثقة الشعب ومهمة وطنية إنقاذية لا يستطيع رفضها رغم بيانه الأخير بالاعتذار عن تولي رئاسة الحكومة…

كواليس

قال مصدر عراقي إنّ تمسك الأميركيين ببقاء قواعدهم لسنوات مقبلة في العراق وسعيهم لتوقيع معاهدات تضمن وجودها يعني أن لا حرب مقبلة مع إيران، كما يعني أنّ السعي الأميركي الأساسي سيبقى رغم التصعيد بوجه إيران وحلفائها نحو الوصول لتفاهمات ضرورية لتأمين سلامة هذه القواعد وعدم تعرّضها للهجمات...



اللواء: أسرار

همس

نُصح مرجع مسؤول بقبول ترؤس حكومة تكنو-سياسية، لمصلحته ولمصلحة الإستقرار في البلد.



غمز

يتجه عدد من النواب لمغادرة لبنان نهائياً، بصرف النظر عن مسار الأزمة الحالية...



لغز

رفضت فروع مصرف معروف الاستعانة بعناصر أمنية، فرزت لهذه الغاية، واكتفى بعناصر الحماية الخاصة به.

الجمهورية: أسرار

هيئة سياسية وحزبية مشتركة

أرجىء الإعلان عن مبادرة لتشكيل هيئة سياسية وحزبية مشتركة كانت مقررة نهاية الجاري لتعزيز قوى المعارضة باعتبار أن الإنتفاضة ترجمت كثيراً مما كانت تعدّ له.

حكم قضائي

أعرب مرجع رسمي عن تأييده التام للحكم القضائي الذي صدر أخيراً في مسألة تتعلّق بأحد المصارف.

تحريض طائفي

لاحظت أوساط سياسية أن الهتافات الطائفية التي بدأت تُسمع في الشوارع أخيراً تُعيد بالذاكرة إلى التحريض الطائفي بين مَذهبَين.