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القطاع الصحي في لبنان يدق ناقوس الخطر في ظل أزمة الدولار وسعر الصرف

26
NOVEMBER
2019
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اختلف المكان والزمان إنما صرخة القطاع الصحي واحدة خصوصا وأن مخزون المستلزمات الطبية يكفي فقط لأسابيع معدودة في ظل أزمة صرف الدولار. صرخة اطلقها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق صباحا بإجتماع حضره نقيب المستشفيات سليمان هارون وتجمع مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، الذين استكملوا هذه الصرخة بعد الظهر رفضا لتعميم مصرف لبنان الذي صدر عقب لقائهم حاكم المصرف رياض سلامة. التعميم أشار الى أن٥٠ بالمئة من قيمة الفواتير ستؤمن حسب السعر الرسمي لصرف الدولار، وال50 % المتبقية يدفعها المستوردون بالدولار حسب سعر السوق. فلماذا الرفض؟

دق ناقوس الخطر حول المخزون، فماذا ينتظر المريض وما يُنتظر من المعنيين؟

ماذا عن الخطوات والحلول؟

منذ أيلول والصوت يعلو للتنبيه الى أزمة خطيرة قد تلحق بالأطباء والمستشفيات والشركات المستوردة، وبطبيعة الحال بالمريض أيضا، فهل الإنفراجات المتوقعة استشاريا وحكوميا ستغير المشهد؟ ساعات قليلة ويعرف الجواب.

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