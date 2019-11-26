قرار الزام مصرف الدفع لأحد مودعيه مخالف للقانون؟

A + A -

بعد قرار وُصف بالجريء أصدره قاضي الأمور المستعجلة في النبطية احمد مزهر يقضي بإلزام مصرفا دفع قيمة حساب أحد المودعين لديه والتي تصل الى 129 ألف يورو، لفتت بعض التسريبات الى ان المصرف اعترض على قرار القاضي وذلك لاعتباره مخالفا للقوانين اللبنانية.

وجاء في اعتراض المصرف أنه سندا للمادة 307 من قانون التجارة يمكن للمصرف تسديد الدين الناتج عن الوديعة بالعملة اللبنانية بسعر الصرف بتاريخ الدفع ويجب على المصرف رد مبلغ الوديعة بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المهل او الإعلان المسبق المعينة في العقد.

حتى وفقا لما تنص عليه المادة 302 من قانون الموجبات والعقود يجب ايفاء الدين بالمكان المعين في العقد وإذا لم يوضع شرط صريح او ضمني في هذا الشأن وجب الإيفاء في محل إقامة المديون أما اذا كان موضوع الموجب عينا معينة فيجب التنفيذ حيث كان الشيء عند انشاء العقد.

كما أكدت بعض المراجع القانونية وجود أكثر من مخالفة بالقرار الصادر عن القاضي من بينها مخالفات في قانون التسليف وفي قانون التجارة وكذلك مخالفة قانون أصول المحاكمات المدنية في ما يخص صلاحية قاضي العجلة لاتخاذ تدابير مستعجلة في القضايا المدنية والتجارية.

ورددت المصادر القضائية والقانونية ان قرار القاضي المذكور نظرا لخرقه اكثر من قانون هو قرارا سياسيا بحت وهدفه تسجيل موقف داعم للمودع من جهة وموقف سياسي من جهة أخرى.

وكانت شركة كومرس إنترناسيونال قد تقدمت باستدعاء عرضت فيه أنها تملك حسابا جاريا قيمته 129،033،39 يورو وقد راجعت المصرف لسحب قيمة الحساب بسبب الالتزامات المالية المترتبة عليها اتجاه مستخدميها إلا أنه تمنع عن الدفع نظرا لحالة البلد وطلبت إلزام المصرف بأن يدفع له قيمة الحساب المذكور باليورو فورا.

اضغط هنا للاطلاع على الملف