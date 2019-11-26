أحمد الحريري: نهيب بالجميع التزام حدود القانون ومقتضيات السلم الاهلي

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غرد الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري قائلاً:

"تعميم لكافة الاخوة والاخوات، محازبي ومناصري تيار المستقبل. بيان الرئيس سعد الحريري خطوة في اتجاه ايجاد ثغرة في الجدار المسدود وإعلان واضح بوجوب التزام الدستور والدعوة الى استشارات لدرء الفتنة والتصدي للازمة الاقتصادية والمعيشية".

وأضاف: "بناء لتوجيهات الرئيس الحريري نهيب بالجميع التزام حدود القانون ومقتضيات السلم الاهلي وتجنب اي ردات فعل في الشارع او سواه. معاً نواصل المسيرة ومعاً نبقى على خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفي ظل قيادة الرئيس سعد الحريري".