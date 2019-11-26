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رئيس الجمهورية عرض مع السفير الروسي التطورات الراهنة زاسبكين: موسكو كانت الى جانب لبنان وستبقى

26
NOVEMBER
2019
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النائب الصحناوي وضع الرئيس عون في اجواء ما حصل في الاشرفية وطالب بضرورة التعويض على المتضررين في مونو والجميزة
 
واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته الديبلوماسية لعرض الاوضاع الراهنة وتطوراتها، فاستقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير روسيا لدى لبنان الكسندر زاسبكين في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، واجرى معه جولة افق تناولت المستجدات المحلية والاقليمية.
 
واوضح السفير زاسبكين بعد اللقاء انه نقل الى رئيس الجمهورية موقف القيادة الروسية من التطورات في لبنان، مؤكدا وقوف موسكو الى جانب الدولة اللبنانية ودعمها لها في مواجهة التطورات الراهنة. واشار الى ان البحث تطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين والتي مضى 75 عاما على قيامها، لاسيما لجهة تطويرها في المجالات كافة. واكد السفير زاسبكين ان التعاون بين روسيا ولبنان قائم وسيشهد المزيد انطلاقا من علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين الروسي واللبناني، مشيرا الى ان بلاده لن تتردد في التجاوب مع ما يطلبه لبنان في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه، وقال: "موسكو كانت الى جانب لبنان وستبقى".
 
النائب نقولا الصحناوي
كما عرض الرئيس عون الاوضاع العامة والتطورات الراهنة مع النائب نقولا الصحناوي الذي وضعه في اجواء ما تعيشه منطقة الاشرفية والاضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الاحداث التي شهدتها منطقة الجميزة وشارع مونو، وضرورة التعويض على المتضررين.
 
برقيات تهنئة بالاستقلال
الى ذلك، استمر ارسال برقيات التهنئة بعيد الاستقلال، حيث تلقى الرئيس عون برقية من الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير الذي اكد متابعة بلاده عن كثب الاحداث السياسية في لبنان، ووقوفها بثبات الى جانبه. وتمنى "ان تتضافر كل الافرقاء سعياً لصالح البلد، وان تتوصل الى طريق مشترك نحو مستقبل جيد".
 
كما ابرقت السيدة نازك رفيق الحريري الى رئيس الجمهورية، باسمها وباسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري مهنئة بالاستقلال. ورأت "اننا مدعوون جميعاً للوقوف وقفة تضامن واحدة والتمسك بقيم السلام والحوار والوحدة الوطنية والعيش المشترك كي يبقى لبنان وطناً حراً سيداً مستقلاً، وطناً نهائياً لجميع ابنائه".
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