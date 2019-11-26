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الطقس يتحول الى ماطر بغزارة مع انخفاض في الحرارة وعواصف رعدية

26
NOVEMBER
2019
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توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للدفاع المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض الملموس وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب 65 كلم/س. وجاء في النشرة الاتي:
 
-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى بعد ظهر الثلاثاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم صباحا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تعود لتنخفض مساء، حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا وتصبح الاجواء مهيأة ليلا لهطول الامطار، كما تنشط الرياح لتقارب سرعتها 60 كلم/س احيانا ويرتفع موج البحر.
الاربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض الملموس وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب 65 كلم/س.
الخميس: غائم مع انخفاض اضافي ومحدود بدرجات الحرارة وامطار متفرقة متقطعة صباحا، كما يتكون الضباب على المرتفعات ليلا ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.
 
-الحرارة على الساحل من 10 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 15 درجة، في الداخل من 4 الى 17 درجة.
-الرياح السطحية شرقية الى جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية، سرعتها من 10 و30 كلم/س، تشتد احيانا لتصل الى 60 كلم/س.
-الانقشاع جيد اجمالا يسوء مساء بسبب الامطار.
-الرطوبة النسبية على الساحل من 25 الى 60%
-حال البحر منخفض ارتفاع الموج الى مائج حرارة الماء 24 درجة.
-الضغط الجوي 759 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 06,19 ساعة غروب الشمس: 06,31
 
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