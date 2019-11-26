أبو زيد: لمست حذراً لدى الروس منذ الربيع بأن هناك شيئاً ما يحضّر للبنان

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كشف مستشار الرئيس عون للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد أنه لمس حذراً لدى الروس منذ الربيع بأن هناك شيئاً ما يحضّر للبنان، لافتا الى أن السفير الروسي في لبنان اشار أيضاً الى امكانية حصول تحرّكات ومشاكل قد تعصف بلبنان مشابهة لما حصل في اوكرانيا أو فنزويلا وغيرها.

أبو زيد لفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى أن السياسيين في لبنان أوصلوا البلاد الى ما نحن عليه عن وعي أو غير وعي أحياناً، معتبرا أن "هناك من أمعن في سرقة المال العام في لبنان عبر السنوات الماضية واستسهل عملية "مدّ اليد" على خزينة الدولة."

ورأى أبو زيد أن بعض القوى السياسية تحاول استغلال الحراك المطلبي المحقّ في الشارع، قال:"لليوم المطالب في الشارع محقّة ولكن هناك خشية بالباسها "البسة سياسية" تنتج نوعاً من انعدام الثقة بين الحكم والشعب".

وأضاف:"مشهد ما حصل على "جسر الرينغ" من مظاهر عنفية أزعج العماد ميشال عون وهو من اليوم الأول للحراك او الثورة كان داعماً ومتبنياً للمطالب الشعبية."

وتابع:" الرئيس عون يريد من الشعب ان يستمرّ بحراكه ومطالبه للضغط على من يرفض القبول بالعملية الاصلاحية في البلاد."