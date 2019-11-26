الأهالي يريدون فتح الطرق

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عاد الهدوء النسبي إلى شوارع لبنان وخصوصاً العاصمة بيروت بعد ليلة عاصفة انتهت أول من أمس إلى سقوط ضحيتين على طريق الجنوب- بيروت بعد اصطدام سيارتهما بعامود إنارة وضعه المحتجون لقطع الطريق.



بعض المتظاهرين عمدوا أمس إلى قطع عدد من الطرق في مناطق مختلفة من لبنان، وشهد جسر الرينغ وسط العاصمة توتراً بين المتظاهرين والأهالي المطالبين بفتح الطريق، ما دفع الجيش اللبناني للتدخل.

على صعيد مواز، قال نائب الأمين العام لحزب اللـه الشيخ نعيم قاسم: إنه لا يمكن الخضوع للشروط الأميركية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، منوهاً بأنه لا يمكن استخدامها رافعة لخيارات سياسية مقابل أخرى.



وشدد قاسم على أن المطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون «حكومة الإنقاذ التي توقف التدهور المالي والاقتصادي، وتشرع لعمل إصلاحي واسع مترافقا مع مواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتمنع الاستغلال السياسي الخارجي لآلام الناس ومعاناتهم».