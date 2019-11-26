أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر غربية أمنية إنّ التحسّب لردّ عسكري على الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سورية لا يزال قائماً، وأضافت أنّ الخشية من أن يكون الردّ قاسياً بعدما تأكد وقوع شهيد أو أكثر في الغارات الأخيرة، وأن يشكل فاتحة لتبادل ردّ وردّ مضاد ويتحوّل نحو سياق تصعيدي يخرج عن السيطرة...

خفايا

قالت مصادر دبلوماسية غربية انّ الموفد البريطاني ريتشارد مور زار بيروت ونقل بصورة رسمية نتائج لقاء باريس البريطاني الأميركي الفرنسي حول لبنان، وتحدث عن دعوة للجنة أصدقاء لبنان التي تضمّ دول الخليج مع أوروبا وأميركا وبعض الدول الغربية، وهذا يعني أنّ الحلول لن تظهر سياسياً وحكومياً خصوصاً قبل أسبوع على الأقلّ…

اللواء: أسرار

همس

نقل الموفد البريطاني حصيلة مشاورات أوروبية- أميركية حول لبنان، تحت عنوان: وقف المسار الانحداري للوضعين الأمني والمالي؟!



غمز

تزايدت عمليات تخزين المؤنة في الساعات الماضية، على خلفية ما يتسرب عن فقدان السلع الغذائية الضرورية.



لغز

سقط اقتراح عملي كان يقضي بإعادة تعويم الحكومة الحالية..