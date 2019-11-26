فلتان الشوارع

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خلت شوارع بيروت أمس من السياسة، لتحل مكانها التوترات الأمنية. بعد وقفة في منطقة المشرفية (الضاحية الجنوبية) تنديداً باستشهاد سناء الجندي وحسين شلهوب على طريق الجنوب، بدعوة من «التنسيقية»، خرجت مسيرات لمناصرين لحزب الله وحركة امل، بدراجات نارية، جابت شوارع العاصمة. وسار معها سيل من الشائعات. لكن احتكاكاً وقع مع مناصرين لتيار «المستقبل» في منطقة قصقص (قبل أن يصدر التيار بياناً يدعو فيه مناصريه للخروج من الشارع). أما في الكولا، فأطلقت النيران على مركز لحركة امل، من قبل مناصرين لـ«المستقبل». وفيما قالت مصادر «امل» إن الجيش ردّ على مصادر النيران، ذكرت مصادر محلية أن الرد بالنيران أتى من محازبي الحركة. وبعد اتصالات سياسية وأمنية، حل الهدوء بعيد منتصف الليل.