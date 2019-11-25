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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

حكومة عاجلة أو إعلان حال طوارىء.

حلان لا ثالث لهما في ظل وضع أمني يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء لمعالجته عن طريق الجيش والقوى الأمنية، وعبر المجلس الأعلى للدفاع، وأيضا في ظل تفلت أسعار الدولار في السوق السوداء لضبطه عن طريق الرقابة أولا والإجراءات الداخلية والخارجية واستعادة الثقة بلبنان.

ولقد بلغ سعر الدولار لدى الصيرفة أكثر من ألفي ليرة فيما البيع بالدولار، وكذلك تسديد القروض وأيضا عمليات التحويل، أما الليرة فهي للفقراء العاجزين عن شراء السلع والمواد الغدائية التي ارتفعت أسعارها.

وما يزيد الطين بلة إضراب الهيئات الإقتصادية لثلاثة أيام وإضافة الى إضراب أهل الحراك.

وفي الوضع الأمني نام اللبنانيون على مواجهات الرينغ وصحوا على الطرق المقفلة التي عمل الجيش ولا يزال على فتحها.

وتجدر الإشارة الى أن قائد الجيش كان قد وجه بحماية المحتجين في الساحات والعمل في الوقت نفسه على منع إقفال الطرق، إلا أن الطرق استمرت بين الإقفال والفتح وكأن الأمر يعيد اللبنانيين الذين عاشوا الحرب بالذاكرة الى الإعلامي المذيع شفيق جدايل وحكايات الشوارع الحذرة وكذلك الطرق بين سالكة وآمنة.

هذا يطرح السؤال عن الجهة أو الجهات التي تعمل على حكايات شفيق جدايل وهذا يطرح السؤال أيضا لماذا لا تكون حال طوارىء الى حين بلوغ الحل السياسي؟

هذا الحل يراوح بين طرحي حكومتي التكنوقراط والتكنوسياسية ولكل منهما رئيس مكلف، إلا أن العملية تتم حسب الدستور بعد الإستشارات الملزمة لئلا يكون التأليف قبل التكليف.

التطورات اللبنانية تحضر في جلسة يعقدها الليلة مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 1701.

وفي موازاة التحرك الدبلوماسي الفرنسي في بيروت تحرك دبلوماسي بريطاني للمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشار مور الذي أكد التزام بلاده مساعدة لبنان ودعم شرعيته الدستورية في لبنان وحث على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان "



على قارعة طريق هم قطاع .

بحجة الجوع يترقبون حتى الباحثين عن لقمة عيش مع ضوء كل فجر فيسلبونهم بالإكراه أبسط ما هو من حقهم التنقل وكسب الرزق والأمن والأمان.

وهكذا هي حكاية حسين وسناء ونور شهيدان وناجية عادت من بين ألسنة اللهب التي أحرقت جسدي أبيها وخالتها وقلبها.

عادت نور لترصف أحجار الوجع التي رميت بها لترسم ما حصل بكلماتها المتعثرة بعمود كهربائي قطع الطريق على سيارة والدها بدموع ستلعن من تسبب بهذه الفاجعة مع طلعة كل صباح إثنين إلى آخر العمر.

حسين سناء نور هم كل الناس التي عانت من غوغائية قطاع الطرق، دعوا نور تعيش مجددا لا تقتلوا حسين وسناء مرة ثانية.

سقط الدم على الإسفلت اعيدوه إلى شرايين الوطن لتبقى أوصاله سالكة وآمنة أمام كل اللبنانيين.

ودرءا للفتنة التي يربأ بكل اللبنانيين الوقوع في منزلقاتها الخطرة على مختلف توجهاتهم وإنتماءاتهم، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى القوى الأمنية والجيش لضرورة التشدد بإبقاء الطرق مفتوحة امام اللبنانيين مع المحافظة على الحق في ابداء الرأي تحت سقف القانون، وبما لا يمس السلم الأهلي وأعراض وكرامات الناس كل الناس وبالممتلكات العامة والخاصة.

وأعتبر الرئيس بري ان ما حصل على طرقات الوطن في وسط العاصمة وبين الجنوب وبيروت مدان بكل المقاييس.

حزب الله استنكر الجريمة المروعة التي نجمت عن إعتداءات ميليشياوية تقدم بها مجموعات من قطاع الطرق، فيما دعا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الحفاظ على جميع الطرقات مفتوحة من أجل المواطن الذي يجاهد كل يوم لتأمين لقمة العيش.

واليوم يحضر القرار 1701 بكل أبعاده في جلسة لمجلس الأمن، في الشكل هي جلسة يقوم بها مجلس الأمن بشكل عادي لتقييم القرار الدولي، أما في المضمون فتأخذ الجلسة أبعادا ترتبط بمجريات المنطقة ولا سيما الموقف الأميركي والتدخل المباشر بما يحدث خصوصا في لبنان والعراق.

من جهة أخرى أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة تفسير المادة 95 من الدستور والتي كانت مقررة في 27 من الشهر الجاري إلى موعد يحدد فيما بعد.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



نام اللبنانيون بقلق على حادثة الرينغ ، وأفاقوا على حادث الجية، الحادثة والحادث استتبعا استنكارات وردات فعل : حادثة الرينغ دفعت بكركي عبر المركز الكاثوليكي للاعلام إلى التنديد بأشد الادانة مما حصل على جسر الرينغ ومحيطه ، واللافت أنها استهجنت "عدم ردع هذه الممارسات الخطيرة من المرجعيات التي ينتمون اليها وعدم صدور أي إستنكار".

حادث الجيه وضعه حزب الله في خانة " اعتداءات ميلشيوية تقوم بها مجموعات من قاطعي الطرق " أما الرئيس بري فشدد على " إبقاء اوصال الوطن سالكة ، درءا للفتنة ".

وبين الرينغ والجيه ، هل تعبر استشارات التكليف مصادر متابعة لجهود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لفتت إلى أن الخيارات قد ضاقت أمام رئيس الجمهورية وهو ينتظر في الساعات الأربع والعشرين المقبلة أجوبة حاسمة من الرئيس الحريري تتعلق بالتكليف والتأليف، وتابعت هذه المصادر: " نحن نتجه جديا لتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة " .

تأتي هذه التطورات على وقع ظروف مالية ومصرفية واقتصادية صعبة وتزداد صعوبة: عسر في السيولة وشح في إعطاء الدولار للزبائن وقد هبط السقف في بعض المصارف من الف دولار إلى ثلاثمئة دولار ، فيما بدأت الدعاوى تظهر ضد جمعية المصارف بشخص رئيسها، في غضون ذلك ، الهيئات الإقتصادية تدق ناقوس الخطر وهي اعلنت اليوم الإضراب لثلاثة أيام : الخميس والجمعة والسبت، في الموازاة ، الجميع يجمعون على أن بوابة المعالجة تبدأ من السياسة وتحديدا من تشكيل حكومة جديدة ، وبوابة الحكومة الجديدة تبدأ من استشارات التكليف، لكن الآمال في مكان والواقعية السياسية والديبلوماسية في مكان آخر، موفد بريطاني في بيروت ، بعد الموفد الفرنسي ، فهل هذه الديبلوماسية هي للاستطلاع فقط أم لديهم ما يطرحونه ؟ الجواب بعد انتهاء جولة الديبلوماسي البريطاني.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"



بين "نور" ودموع حرقتها، واهل الظلام واحقادهم التي احرقت جسد ابيها وخالتها حيين، وقفة طوال الحياة.

وبين سعي الشهيدين حسين شلهوب وسناء الجندي لرزقهما بين مناطق الوطن المشظى، وقطاع الطرق على كاسبي العيش الحلال، بامر من سارقي المال الحرام، حساب طويل.

لم يحترق والد نور وخالتها امام عينيها بفعل فاعل فحسب، بل احترقت شعارات وادعاءات، وأطراف وطن، جعلوا تحت سقفه الواحد صيفا وشتاء في آن، وسيول من اسئلة عمن يحمى هؤلاء القتلة.

اعتداءات ميليشياوية، تقوم بها مجموعات من قاطعي الطرق، تمارس أبشع أساليب الإذلال والإرهاب بحق المواطنين الأبرياء، تلك التي ذهب ضحيتها الشهيدان شلهوب والجندي، وباتت تهدد السلم الاهلي والاستقرار الاجتماع، بحسب حزب الله، الذي دعا الجميع في بيان إلى تحمل المسؤولية الكاملة، وكشف هذه الجريمة الإرهابية،ومعاقبة المعتدين،

ودرءا للفتنة التي نربأ بكل اللبنانيين تجنب الوقوع في منزلقاتها الخطرة، جدد الرئيس نبيه بري الدعوة الى القوى الأمنية والجيش اللبناني بضرورة التشدد بإبقاء اوصال الوطن سالكة امام اللبنانيين كل اللبنانيين، مع المحافظة على الحق بإبداء الرأي تحت سقف القانون، وبما لا يمس بالسلم الأهلي،بحسب الرئيس نبيه بري، الذي رأى أن لقمة العيش تعمدت بالدم حيث ارتقى الشهيدان حسين شلهوب وسناء الجندي.

وعلى رقيه رغم الالم الكبير، بقي الصوت الاستنكاري للجريمة البشعة،ومواساة بالعزاء لنور، لكي لا يصاب غيرها بما اصيبت به على طرقات الوطن الذي يريده البعض مقطعا، وتأبى جموع اللبنانيين - من اخوة وابناء حسين وسناء، الموجوعين الحقيقيين، والكادحين لتحصيل لقمة العيش - يأبون الا ان تكون كل اوصال الوطن متينة وكل طرقاته متصلة، وهم الذين دفعوا الغالي والنفيس ليقطعوا الطريق على العدو الصهيوني وحليفه التكفيري وليؤمنوا الطرقات حتى لاولئك الذين يقطعون عليهم اليوم لقمة العيش، وحتى ما تبقى لهم من انفاس الحياة.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"



لا جدال في الشهادة وما تركته من مأساة وحزن ولوعة، فحسين شهلوب وسناء الجندي والعائلة التي تركت مفجوعة من ابنة شاهدة على الموت، وقرى شيعت وتظاهرت وأضاءت شموعا، كل ذلك جرى توقيعه في أربعين الثورة وعلى طرقات خطفتها مجموعات لا مطالب لها سوى ضرب الناس بالناس، وسلب صورة تظاهر حضارية وأخذها إلى منطقة دموية.

فعند فجر الأربعين كانت مأساة لعائلتين تأثرت بها العائلة اللبنانية على مستوى الوطن، بحيث لم تعد القضية مسألة حاجز اصطدام ولا مسألة تحقيقات متصلة بالتحكم المروري وخبراء السير، لأن الأسباب الفعلية تكمن في خطر قطع الطرق وتنصيب حراس الليل والنهار شرطة مرور عليها، بدءا بالتدقيق في الهويات وصولا إلى إذلال المارة والعابرين وانتهاء بحادث الفجر في منطقة الجية، وإذا كان لكل جهة حزبية حساباتها على الأرض من الناعمة إلى الجية وخلدة وليلا في الرينغ مع أخطر مواجهة من نوعها، فإن المتظاهرين من أصول ثورية لا يمتون إلى تلك المظاهر العنفية بصلة، ولتخرج الأرواح الممسوسة من هذا الجسد النقي.

فهم قدموا في أربعين نهارا نماذج عن حراك مدني لا أرواح فيه ولا شياطين، من العروض المدنية إلى سلسلة بشرية فالخبز والملح والمراكب البحرية والتجمعات العابرة للطوائف والرافضة تحصيل الحق بالشتائم، كل ما عدا ذلك سيكون عملا مدانا وشيطانا رجيما يدخل الحراك بتدبير من نوع العناية السياسية الفائقة، لأن نتائجه على الأرض تريد سحب الامور الى منطقة غير آمنة، وقد كانت حصيلتها فجرا سقوط شهيدين طالب ذووهما بفتح تحقيق يصل الى نهايته لاسيما أن الأمن كان شاهدا على ما حدث، أما حزب الله فقد اتهم جهات مليشاوية ومجموعات من قطاع الطرق، التي تمارس أبشع أساليب الإذلال والإرهاب بحق المواطنين الأبرياء، وقال إن هذا الاعتداء بمثابة الاعتداء على كل اللبنانيين وعدوه تهديدا للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية الكاملة وكشف الجريمة الارهابية ومعاقبة المعتدين.

والارض المحتقنة لم تحجب التداول السياسي في الحكومة غير المقبلة على التأليف، لكن رمي اسم الوزير السابق بهيج طبارة اصطدم على ما يبدو مرة أخرى بشروط الوزير جبران باسيل مع دخول مرحلة التشاور في الاسماء والحقائب، والتشاور الوحيد الذي انتهى إلى تضامن وتوافق كان تلفزيونيا حيث توحدت محطات الالبي سي والام تي في والاو تي في والمستقبل على التضامن مع قناة الجديد، وطلبت حجبها وإزالة تردداتها عن شركات الكابل، أسوة بقناة الجديد واعتراضا على قرار قطع بثها وتضامنا معها ومن خلالها مع الحريات العامة في البلاد التي باتت تحت رحمة وخطر مجموعات "يشغلها" قرار سياسي "اون .. اوف". والجديد اذا تقدر خطوة المحطات التلفزيونية الأربع وتشكرها على قرارها الجريء فإنها تؤكد في المقابل أنها ستكون على ذات الخطوة إذا ما تعرضت أي محطة لبنانية لإساءة تتسبب بضرر من هذا النوع.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



من الجدير التوقف عند ما قاله عميد متقاعد ومستشار عند احد المرجعيات في البحرين التي تشكل منصة عربية خليجية للتطبيع مع اسرائيل، والتي فيها انعقد قبل فترة غير بعيدة منتدى ضخم لتسويق صفقة القرن .

ومن الضروري التمعن بعبارة قالها : ماذا لو وضعت القوات المسلحة اللبنانية في مواجهة مع حزب الله في لحظة ما او ظرف ما ؟ علما ان التحضير لمثل رد الفعل هذا من جانب الجيش على حزب الله يمكن ان يخدم كنوع من الردع .

ويضيف : نحن كنا ندعو القوات المسلحة اللبنانية للقيام بهذا الامر خلال الستة اشهر السابقة للازمة الحالية لاننا رأينا الازمة مقبلة .

لو حصل هذا واصطدمت القوات المسلحة اللبنانية مع حزب الله في ظل غياب اي مظلة سياسية محلية فماذا سيكون رد فعل الولايات المتحدة ؟؟ انتهى الاقتباس .

بعيدا عن التطبيل والتهويل والتحجيم والتقزيم او التفخيم والتعظيم ، يتطلب سؤال الضابط المخضرم الذي يتمتع بسجل مهم ومشرف في الجيش اللبناني وخصوصا اثناء الاجتياح الاسرائيلي للبنان العام 1982, يتطلب سؤاله الموجه الى الاميركيين جوابا، خصوصا ان المسائل التي طرحها كل واحدة منها محرقة وهي مجتمعة تشكل مولوتوف متفجر لا يريد احد رميه في ظرف حساس كالذي نعيش .

في وقت بدأت الادارة الاميركية تتبرأ من كلام العزيز جيفري كما يلقبه اصدقاؤه اللبنانيون وتعتبره زكزكة لدونالد ترامب وتمريكا على وزارة الخارجية الاميركية التي تتفرج والبيت الابيض على ما يحصل في لبنان، معتبرة ان شهادة فيلمتان تناقض سياسة الادارة الاميركية الداعمة للجيش اللبناني والثبات النقدي والاستقرار الامني ليس من باب الغرام والهيام والاهتمام بلبنان وانما لمنع تمدد نفوذ حزب الله وتنامي حضوره في لبنان اذا ما كبرت الازمة وصعب السيطرة عليها .

في وقت ذكرت الادارة بما قاله ديفيد شينكر خلال زيارته الاخيرة لاسرائيل ان لا حجب للمساعدات العسكرية عن الجيش اللبناني بل مجرد دراسة ومراجعة لان قطع المساعدات برأي شينكر سيدفع بالجيش الى حزب الله وايران .

وبانتظار الاجوبة على مداخلة المنامة وشهادة فيلتمان فأن الحراك الاوروبي تجاه لبنان لم يتأخر في اعطاء اجوبة وابداء تصوره لمخارج محتملة لازمة لم تعد تحتمل المزيد من التوتر .

الموقف الاوروبي حتى الساعة يختصر بالاتي : حكومة تكنو -سياسية متوازنة وغير استفزازية - تحبيذ بقاء سعد الحريري في رئاسة الحكومة لكن من دون وجود اي ربط بين مسار سيدر او بقاء وعدم بقاء الحريري - لا فيتو على مشاركة حزب الله في الحكومة .

هذا باختصار موقف اوروبا التي تجاهد وتكابد في وجه الاميركيين الذين لا يماشون الاوروبيين حتى الساعة على الاقل في مقاربتهم من دون ان يعني ذلك ان الاميركيين متشددين او متشبثين بمواقفهم وهذا ما ستكشفه الايام المقبلة في حين يؤكد معنيون بالمفاوضات الجارية على الخط الحكومي ان المرونة في النقاشات والطروحات هي لحماية السلم والسلام ولا تعني ابدا التخلي عن الثوابت والمسلمات وخصوصا التحالفات وما بني على صخرة التفاهمات لن تقدر عليه غيوم عابرة وسموم غادرة.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"



للثقافة المشرقية قصتها مع الرقم اربعين، فالمرأة التي تبلغ الأربعين وهي بصحة جيدة بعد إنجابها طفلا، تكون تجاوزت قطوعا قد يهدد حياتها ، وكذلك مولودها يكون تجاوز مرحلة مصيرية تخوله دخول معترك الحياة و مواجهة مخاطرها.

الأربعون بالنسبة للمتوفي هي مرحلة مفصلية في مفاهيم الأديان التوحيدية ، إذ بعدها ترتقي روحه الى عالم الأموات حيث يلقى الثواب على أعماله أو العقاب، بالنسبة للثورة التي بلغت أربعينها، فهي اثبتت جدارتها بالحياة والاستمرار، أما بالنسبة للسلطة الهامدة فالأربعين تؤكد أنها ماتت جدا، وتكريم الميت بدفنه .

لكن هذا المنطق المعزز بالادلة لا يستقيم ، لإن السلطة وحلفاءها يصرون على اغتيال كل المفاهيم الانسانية والدستورية والسياسية بالإنكار ، وقد انتقلوا أمس انطلاقا من مجزرة الرينغ، الى فرض واقع انقلابي متدحرج تجلى بالمسعى الى وضع شارع مسلح ومكودر ومؤدلج، في مواجهة شعب ديموقراطي مسالم أعزل لا يطالب بامتيازات لنفسه، بل بحقوق جميع اللبنانيين المهضومة الى أي ساحة أو بيئة إنتموا، حيث الفقر المهيمن لا يميز بين لون او طائفة.

وفي ما يشبه الانفصال المرضي عن الواقع ، حملت القيادات التي حولت الرينغ امس الى حلبة مجالدة مدمرة ، حملت الجيش مسؤولية التقصير في الدفاع عن الناس.

ولم يتوقفوا هنا، بل صغروا انقلاب الأمس ووضعوه في منزلة أدنى من حادث السير المؤسف الذي أودى بشخصين على اوتوستراد الجنوب ، فاتهموا الثوار بالتسبب به ووصفوا الواقعة المأسوية بالجريمة الارهابية المروعة، ليخلصوا الى ضرورة منع تقطيع اوصال البلاد من خلال قطع الطرقات.

في مقابل كل هذا الغليان تستسهل السلطة حل الأزمة بالعصا الغليظة، كما حصل على اوتوستراد الزوق، وتسخير المحاكم وتحويلها الى مصايد للمعارضين، بدلا من المسارعة الى تحديد موعد الاستشارات .

فرغم بلوغ الوضعين الأمني والاقتصادي-المالي حافة الانهيار وإعلان الهيئات الاقتصادية الاضراب وأقفال المؤسسات ثلاثة أيام ، لا تزال السجالات الرسمية تدور حول المسائل التي طرحت غداة استقالة الحكومة.

وإذ ساد الصمت بيت الوسط واكتفت أوساط الرئيس الحريري بالقول إنه أعلن موقفه: إما حكومة تكنوقراط صافية أو هو خارج التأليف ، أعلنت اوساط العهد أنها ستغادر قريبا مربع المراوحة وتحدد موعد الاستشارات في وقت قوبل هذا الجو بتحفظ المعنيين الآخرين بالتأليف لأن الاتصالات على هذا الخط مقطوعة .

في السياق حض الموفد البريطاني ريتشارد مور السلطة على ضرورة تشكيل حكومة تأخذ بهواجس اللبنانيين ومطالبهم ، ناصحا إياها بعدم استسهال اللجوء الى العنف.

تزامنا ينعقد مجلس الأمن لبحث مآل تطبيق القرار 1701 وسط ضغوط أميركية اوروبية تدفع في اتجاه التشدد في احترامه و في حتمية تطبيقه.