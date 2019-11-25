بو صعب للOTV: خلال الساعات المقبلة قد نكون توصلنا لاتفاق حكومي

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صرّد وزير الدفاع الياس بوصعب لotv: "لا استطيع ان اجزم اذا كان الحريري سيكون خارج رئاسة الحكومة لكن الاجواء تشير الى انه بات مقتنعا بتكليف شخص اخر ووجه جديد يتلاءم مع ما يريده الحراك" وكشف انه خلال الساعات المقبلة قد نكون توصلنا لاتفاق حكومي معين والا فالخيار يترك ساعتئذ للرئيس عون للخطوة التالية

وأوضح ان ما حصل بالامس يذكر اللبنانيين بماضي اليم لا نريد العودة اليه وبعض الخارجين عن القانون يستفزون الشارع الاخر لاخذ البلاد لمكان مجهول وأضاف أنه لم يعد مسموحا اقفال الطرقات والمسؤولية تبقى على الجيش بحماية حق التظاهر وحرية التنقل معا وهذا ما فعله فجرا

وعن كلام العميد مارون حتي: "اسأله بصفتك من تحدثت معنا او مع قيادة الجيش فنحن والاخيرة غير معنيين بكلامك" وانه خلال الساعات المقبلة قد نكون توصلنا لاتفاق حكومي معين والا فالخيار يترك ساعتئذ للرئيس عون للخطوة التالية