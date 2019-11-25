حمدان للمنتفضين: لا تربكوا الجيش ولا تحملوه أكثر من طاقته لا بل عليكم أن تساندوه‎

توجهوا انتم لفتح الطرقات و أمنوا استمرارية الانتفاضة، وامنعوا مخططات من يريد تقسيم البلد وتقطيع أوصاله هؤلاء الذين يقطعون الطرقات من مجموعات الميليشيات السابقة وجماعات الادارات المدنية والكانتونات التي تحاول اعادة رسم حدودها، لتعود وتسرق اكثر ما سرقت في البداية والذين يشكلون جزء اساسي من عملية الفساد والافساد والمرتبطين بالخارج والدليل انهم بعدما سمعوا تصريحات جيفري فيلتمان الذي عبّر عنها بأنها رأيه الشخصي كبر رأسهم وتضخم واستقووا به.

ياشباب ان الثورة تزداد تألقاً وقوة ودعوا من في السلطة المذهبية والطائفية المرتبكة ان يبقى مرتبكاً ولكن قطع الطرقات كقطاع طرق وبلطجة وتشبيح يؤثر كثيراً على تأييد الناس للثورة.

كما رأينا الأطباء والمهندسين والعمال والعسكريين المتقاعدين وكل أطياف المجتمع اللبناني اذا نزلوا منتفضين وسينزلون الى الساحات عندئذ الطرقات ستكون خالية ونحبط محاولات مشاريع العقول الشيطانية الخطيرة بزج الجيش كأداة سلطوية في وجه المواطنين المنتفضين.

لا تربكوا الجيش ولا تحملوه أكثر من طاقته لا بل عليكم أن تساندوه وان تقفوا الى جانبه في انتفاضتكم المباركة وتطهروها من المندسين الذين يهدفون الى تقسيم البلد وادخالنا في المجهول.

التحية كل التحية لأبنائنا وأحبائنا في الجيش اللبناني ونحن معكم وقلبنا معكم ودعوات وصلوات أهاليكم تواكبكم.