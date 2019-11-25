حزب التوحيد العربي: ندعو لضمان حرية التنقل وحرية التعبير والتظاهر

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صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:

إستنكرت أمانة الإعلام الحادث الأليم الذي حصل في الجيّة وذهب ضحيته الشهيدين حسين شلهوب وسناء الجندي الساعيين لرزقِهِما بين مناطق الوطن المشظّى، وقطّاع الطرق على كاسبي العيشِ الحلال.

وإذ حذّرت من أساليب تسكير وقطع الطرقات على المواطنين؛ داعية الأجهزة الأمنية الى إتخاذ التدابير اللازمة لضمان حريّة التنقّل للمواطنين كما ضمان حرية التعبير والتظاهر، تقدّمت الأمانة بالتعزية من عائلتي الشهيدين طالبة من الله عزّ وجل أن يسكنهما فسيح الجنان والصبر والسلوان لأهلهم وأن يلطف بوطننا الغالي لبنان من المتربصين بأمنه واستقراره ومن المتاجرين بلقمة العيش الكريم.