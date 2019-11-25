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التيار والنائبين صحناوي وبانو يدينون احداث مساء أمس

25
NOVEMBER
2019
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بيان مشترك صادر عن مجلس قضاء بيروت الاولى في التيار الوطني الحر والنائبين نقولا صحناوي وانطوان بانو.

تعقيبا على ما حدث مساء أمس في محيط منطقة الرينغ، وأعمال الشغب التي رافقتها في منطقتي الصيفي ومونو والتي طالت العديد من الاملاك الخاصة والعامة، يدين مجلس قضاء بيروت الاولى في التيار الوطني الحر أشد الإدانة أعمال قطع الطرقات والتعدي على الاملاك العامة والخاصة وعلى حرية تنقل المواطنين لا سيما التعرض لأمن السكان وأموالهم ومحالهم التجارية وتكسير سيارتهم.
ويكرر مجلس قضاء بيروت الاولى إستنكاره الشديد للتحركين الغوغائيين الذين يشكلان مخالفة فاضحة للقوانين المرعية الإجراء واعتداء على كرامة اللبنانيين وأمنهم، وحبس لحرية تنقلهم ضمن الأراضي اللبنانية.
وهنا يدعو مجلس قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر القوى الأمنية الى ضبط الشارع وتنفيذ قرار قائد الجيش الذي أكد رفضه القاطع لاغلاق الطرقات، وحماية اللبنانيين في منازلهم وسياراتهم، ويطالب المجلس "الهيئة العليا للإغاثة" الى تغطية الاضرار الناتجة عن احداث الامس.

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