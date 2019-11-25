مجلس الامن: لتشكيل حكومة جديدة في لبنان قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب واستعادة الاستقرار ضمن الإطار الدستوري

A + A -

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان، الى "الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات في لبنان".

اضاف البيان، الذي وافق عليه المجلس بالاجماع، خلال اجتماع عادي حول لبنان: "ان الدول الاعضاء تطلب من جميع الأطراف الفاعلة إجراء حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات، عن طريق تجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي".

وتابع: "إن دول المجلس تشيد بدور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الامنية في الدولة للدفاع عن هذا الحق".

كما أكد مجلس الأمن "أهمية ان تتشكل في وقت سريع حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني واستعادة استقرار البلاد ضمن الإطار الدستوري".