الراعي من القاهرة: الاعتداء على الشباب امس اعتداء على لبنان وعلى القضية المقدسة

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القى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبيل افتتاح أعمال مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك في القاهرة كلمة قال فيها: "ندين معكم ما حصل ليل امس من اعتداء ليس في مكانه، ولم يطال الشباب السلمي، وانما كان للجيش وللقوى الأمنية نصيبهما منه. نحن نشجب هذا النوع من التعاطي في قضية مقدسة، لان الشباب والصبايا يطالبون بما هو خير للبنان وشعبه ومؤسساته، والاعتداء عليهم هو اعتداء على لبنان وعلى القضية المقدسة".

اضاف: "ندين التعدي على الأملاك العامة والخاصة من سيارات ومحلات، ونناشد في الوقت نفسه الشباب والصبايا ضبط أنفسهم والتحلي بالروح الحضارية، والتجاوب مع القوى الأمنية والجيش في ما يتعلق بالخير العام".