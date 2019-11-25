كيف علّق الاشتراكي على حادثة برجا؟

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جددت مصادر الحزب التقدمي الإشتراكي لـ"الأنباء"، تأكيدها على "الموقف المبدئي الرافض لقطع الطرقات، والذي سبق وعبّر عنه صراحة قيادة الحزب في أكثر من مناسبة منذ بداية الثورة.".

وتعتبرت انها "لحظات دقيقة ومصيرية يمر بها البلد، وتقتضي أعلى درجات المسؤولية والحكمة والوعي وعدم الاستثمار بالدم والفتنة حرصاً على ما تبقى من هذا البلد".

واشادت بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي إعتبر أن "لقمة العيش تعمدت بالدم"، داعياً "الجيش اللبناني البقاء الطرق سالكة أمام اللبنانيين".

وختمت المصادر: "الرحمة للشهيدين شلهوب والجندي ومن قبلهما علاء أبو فخر وحسين العطار، وعسى أن تروي تضحياتهم تراب هذا الوطن من أجل مستقبل أفضل ومن أجل وطن يستحقه اللبنانيون الذين انتفضوا من أجل كرامتهم وعيشهم الكريم".

ووقع عند الساعة الخامسة من تاريخ الاثنين حادث اصطدام مركبة بحائط على اوتوستراد الجيه عند مفرق برجا، ادى الى سقوط قتيلين هما السيد حسين شلهوب (طيرفلسه) وشقيقة زوجته السيدة سناء الجندي .