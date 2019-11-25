انطوان قسطنطين: التيار لم يضع فيتو على اي اسم ولم يُصرّ على اي اسم لترؤس الحكومة

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لا تزال الاتصالات المعنية بالتكليف تدور في حلقة مفرغة، وفي هذا السياق، قال المستشار السياسي للوزير باسيل، انطوان قسطنطين "انّ التيار هو صاحب المبادرة، لم يضع فيتو على اي اسم، ولم يُصرّ على اي اسم، والتيار سعى قدر المستطاع الى تقريب وجهات النظر بين الحريري والثنائي الشيعي، طارحاً على الحريري، اذا اراد ترؤس الحكومة، ان تكون مختلطة بين اختصاصيين وسياسيين، واذا رفض ذلك، ان يُسمّي شخصية تكون مقبولة منه ومن القوى السياسية ومن الحِراك، ليحصل على ثقة المجلس النيابي وثقة الشارع"



واضاف قسطنطين" ثقة المجلس النيابي لأنه بالنسبة الى التيار، من غير الوارد تشكيك بشرعية المجلس او إسقاطها، وثقة الحِراك لأنّ صوت الناس صادق، ولا يجوز تكليف أو تأليف حكومة غير مقبولة منهم.. خارج هذه المعادلة لا خيارات اخرى، امّا حكومة اختصاصيين بكافة مكوناتها بدءاً من رئيس الحكومة، وامّا حكومة مختلطة يُترك فيها لكل حزب وكتلة حقّ اختيار من يمثلها" وكرّر قسطنطين "انّ التيار في الحالتين مسهّل لأعلى الدرجات ولا يمكن اتهامه بالعرقلة وفرض الشروط"

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