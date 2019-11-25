بين أجندات الحراك وأجندات الخارج (حبيب البستاني)

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يدخل الحراك يومه الأربعين في ظل أفق مسدود إن من قبل السلطة وإن من قبل المتظاهرين، ففيما فخامة الرئيس يطالب من بحوار صريح وموضوعي مع الشارع ومن يمثله، فيما الأخير ما زال مصراً على موقفه الرافض لأي حوار قائلاً ان ذلك يشكل نقطة ضعف له، وهو موقف غريب عجيب لا يجد له تفسير إلا في ظل مقولة التصعيد للتصعيد أو التصعيد للفوضى وليس بغية تحقيق مطلب من هنا أو مكسب من هناك. من جهة أخرى يبذل فخامة الرئيس كل ما في وسعه للبدء في مشاورات التأليف الملزمة وذلك بغية الوصول إلى تشكيل حكومة تحوز ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي ويتمثل فيها الحراك وتستطيع التصدي للمشاكل التي يعاني منها البلد.

التكليف للحل وليس إلى الفراغ

يأخذ البعض على فخامته الـتأخر في الدعوة لاستشارات ملزمة ينبثق عنها تكليف رئيس للحكومة العتيدة، ويذهب البعض في تحليلاته للقول أن الرئيس ينتهك الدستور بعمله هذا، ليس هذا فحسب بل إن هذا البعض يدعي أنه ينتقص من مركز رئيس الحكومة السني، من طريق تغييبه المقصود عن المسرح السياسي، وكلها تحاليل باطلة يراد بها حق، فكيف ذلك؟



إن رئيس الحكومة ومع وجود حكومة مستقيلة إلا أن ذلك لا ينتقص ابداً من دور ومكانة دولته، الذي باستطاعته ومتى أراد دعوة حكومة تصريف الأعمال لعقد جلسات لمعالجة الأوضاع التي تكتسب صفة الضرورة، ولا يختلف اثنان من أن المشاكل التي تعترض البلد إن من الناحية الأمنية أو السياسية ولا سيما الاقتصادية تكتسب صفة الضرورة القصوى لا بل صفة الإلحاح، لما تشكله من خطر على السلامة العامة وعلى استمرار المواطن في تأمين لقمة العيش وكذلك على ضرورة المحافظة على لبنان وسلامة أراضيه في ظل تزايد الأطماع الإسرائيلية في مياهه وثروته النفطية والغازية. والسؤال المطروح لماذا لا يمارس رئيس الحكومة صلاحياته ولو بالحد الأدنى؟ وهل هو نوع من الاستنكاف بعد الاستقالة المدوية أم هو نوع من الدلع السياسي؟ أسئلة قد نجد الإجابة عليها في القادم من الأيام.



إن الدستور اللبناني لا يحدد مهلة زمنية ملزمة لرئيس الجمهورية لإجراء الاستشارات، كذلك فهو لا يحدد مهلة زمنية للرئيس المكلف لتشكيل حكومته، وهذا نوع من المساواة السلبية بين الرئاستين، فالرئيس ياخذ وقته لإعلان بدء الاستشارات بغية الاتفاق مسبقاً على شكل الحكومة وأعضائها ومهمتها، كي لا يأتي التكليف غير مقترن بالتشكيل فيأخذ الرئيس المكلف مرسوم التكليف ويضعه في جيبه لأشهر وأشهر، وقد رأينا ذلك في تشكيل العدد الأكبر من الحكومات اللبنانية إلا تلك التي كانت تشكل من قبل سلطة الوصاية. ويعتبر الاتفاق المسبق مع رئيس الحكومة العتيدة من صلب الممارسات الديمقراطية وهي من ضمن الأعراف المعمول بها في مختلف دول العالم، لا سيما حيث هناك ضرورة وحاجة لتشكيل حكومة وفاق وطني أو إئتلافية، فتتفق الأحزاب المعنية مع رئيس الحكومة العتيدة قبل تسميته.

ثورة A la carte

يبرز الحراك البعيد كل البعد عن منطق الثورة وأسلوبها القائم على وجود توجه واحد وأهداف واحدة تتجلى باختيار مجلس لقيادتها، بحيث يقوم بالتفاوض عنها وباسمها مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والمدنية، أما هنا فنحن نعيش في ظل سلسلة مطالب إقتصادية محقة وكذلك في ظل مطالب سياسية غير معلنة، أي أننا نعيش في ظل ثورة A la carte ينتقي كل مشارك فيها ما يناسبه من مطالب قد تختلف مع الآخرين، فإذا كانت الدعوة موحدة لإجراء انتخابات مبكرة فإن لكل فئة نظرتها إلى القانون الواجب اتباعه، فمن الأكثري الذي ما يزال البعض يحن إليه، إلى النسبي المعمول به حالياً والذي بدونه لا يستطيع فريق معين من أن يحظى بأي تمثيل في الندوة البرلمانية، إلى اعتماد القانون النسبي لبنان دائرة واحدة من خارج القيد الطائفي الذي تطالب به التشكيلات اليسارية المشاركة في الحراك.

ومن القانون إلى إلغاء الطائفية والأحوال الشخصية الموحدة في الإرث والزواج والأسرة حيث يختلف الجميع مع الجميع، فمن قائل بإلغاء الطائفية السياسية إلى حد المطالبة بالعلمنة الشاملة.

أجندات الخارج

برزت الدعوة إلى العصيان المدني التي تجلت اليوم الإثنين لتعمق الشرخ بين منطقين وأسلوبين ورأيين للحراك، فالتزمت العصيان وقطع الطرقات المجموعات الميليشيوية الطارئة على الحراك من الذوق إلى جل الديب وصولاً إلى خلدة والناعمة وبعض طرقات الجبل، فيما اكتفت مجموعات الحراك الأخرى بوقفات رمزية من هنا وهناك. وهذا يعني أن أمر العمليات قد صدر من خارج الحراك، أي وبصورة أوضح من راعي الحراك وعرابه، ومن غريب الصدف أن يترافق ذلك مع موقف ملتبس للسفير جيفري فيلتمان. فما الذي كان مقصوداً من عصيان اليوم؟

يصادف اليوم يوم مناقشة الوضع اللبناني في الأمم المتحدة



كذلك يأتي التصعيد بعد اجتماع باريس الذي أظهر الموقف الأميركي المتصلب لدايفيد شنكر وموقف فرنسي أكثر اعتدالاً لكريستوفر فارنو.

فهل جاء التصعيد رداً على الوساطة الأوروبية لا سيما الفرنسية عشية زيارة موفد للرئيس ماكرون إلى بيروت للقيام بزيارة أكثر من استطلاعية من تلك التي قام بها فارنو؟

أسئلة مشروعة على كل شفة ولسان.

وعلى كل حال فإنه وإذا كان المقصود فرض أمر واقع على الجيش فإن الجيش قد اجتاز القطوع واسطاع في آن معاً من القيام بإبقاء الطرقات مفتوحة أمام المواطنين وبدور حماية أمن المتظاهرين.