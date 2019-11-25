بعد استشهاد حسين وسناء.. هذا ما قاله حزب الله

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استنكر حزب الله بشدة الجريمة المروعة التي وقعت على أوتوستراد الجية صباح اليوم، وأسفرت عن استشهاد المواطن حسين شلهوب والمواطنة سناء الجندي اللذين قضيا احتراقاً داخل السيّارة التي كانا يستقلناها، والتي نجمت عن اعتداءات مليشاوية تقوم بها مجموعات من قطّاع الطرق تمارس أبشع أساليب الإذلال والإرهاب بحق المواطنين الأبرياء أثناء تنقلهم على الطرقات لقضاء حوائجهم.

ورأى الحزب إن هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف الشهيدين العزيزين هو بمثابة اعتداء على كل اللبنانين، وهو تهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ولهذا ندعو الجميع إلى تحمل المسؤولية الكاملة وكشف هذه الجريمة الإرهابية ومعاقبة المعتدين.

وتقدم حزب الله من ذوي الشهيدين وخصوصاً ابنة الفقيد حسين شلهوب وأهلنا في الجنوب كافة بأحر التعازي والمواساة سائلين الله الرّحمة لهما وعلو الدّرجات ولأحبائهم الصبر والسلوان.