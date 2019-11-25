تسجيل صوتي لشقيق علاء أبو فخر.. هذا ما طلبه!

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انتنشر تسجيل صوتي لشقيق الشهيد علاء أبو فخر، إيهاب، بحسب ما أُشير اليه في التسجيل، وقد وجه إيهاب رسالة جاء فيها: "بناءً على قرار إخلاء سبيل العقيد نضال ضو، قررت تعليق المشنقة على مثلث خلدة وسأقطع الطريق بشكل كامل"، داعياً الى المشاركة الأوسع وفاءً لدماء علاء".



وكان استجوب قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، المعاون في الجيش اللبناني شربل العجيل، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بجرم قتل الشهيد علاء أبو فخر قصداً، وإطلاق النار تهديداً، كما استجوب العقيد نضال. ض المدعى عليه بالتدخل بالجرم وترك الأخير بسند إقامة.