بانو في جولة على الصيفي ومونو: مشاهد دمار مؤسفة خلّفها مشاغبون زعران وبلطجيون

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جال صباح اليوم عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو على منطقتي مونو والصيفي مع عدد من فعاليات المنطقة وأصحاب المحال المتضرّرة ومختار منطقة مونو السيد ميشال نصر، للاطلاع على الأعمال التخريبية التي قام بها مشاغبون زعران وبلطجيون، مخلّفين وراءهم أضراراً مادية كبيرة نتيجة تعرّضهم لممتلكات خاصة وتكسير وحرق للسيارات المركونة على جوانب الطرقات وتكسير زجاج واجهات المحلات التجارية في مناطق سكنية مدنية.



وأجرى النائب العميد سلسلة اتصالات مع الأجهزة الأمنية المختصة شدّد خلالها على ضرورة التحرّك العاجل والفوري لملاحقة المرتكبين الزعران وقطّاع الطرق ومحاكمتهم أمام القضاء ليكونوا عبرةً لكلّ من يحاول استغلال الساحة الداخلية اللبنانية بهدف نشر الفوضى وزرع بذور الفتنة. وطالب بقطع كل يد تخريبية تسعى إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وتقويض السلم الأهلي.