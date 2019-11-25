ادكار طرابلسي: المطلوب هو التشدد بمنع تسكير الطرقات وانهاء هذه الظاهرة وذلك حماية لحياة الناس

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صرّح النائب ادكار طرابلسي أنه في الوقت الذي يستمر الحراك الشعبي الإصلاحي بتوجيه الأنظار نحو مَواطن الفساد والضغط لمعالجة الخلل الاقتصادي مُطالبين بحكومة إنقاذية، يستمر بعض قطاع الطرق والغوغائيين بالاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر فيدفّعونهم أثمانًا غالية من أرواح بريئة وخسائر مادية فادحة.



وقال طرابلسي ان المطلوب من الجيش والقوى الامنية هو التشدد بمنع تسكير الطرقات وانهاء هذه الظاهرة وذلك حماية لحياة الناس ولممتلكاتهم في هذه الاوقات الصعبة. والمطلوب من اللبنانيين عامة والمتظاهرين خاصة تعزيز وحدتهم وتضامنهم والسلام فيما بينهم حتى عبور البلاد أزمتها الخطيرة.