الرئيس عون استقبل المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية البريطانية وعرض معه العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة في لبنان

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السفير مور أكد التزام بلاده مساعدة لبنان ودعمها تأليف حكومة جديدة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية السفير ريتشارد مور، في حضور السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي.

وخلال اللقاء، نوه الرئيس عون بالعلاقات اللبنانية- البريطانية وبالتعاون القائم في مجالات كافة، لاسيما دعم بريطانيا للجيش اللبناني وخصوصا افواج الحدود فيه، لافتا الى ان توقيع اتفاق الشراكة اللبنانية- البريطانية كان آخر انجاز ديبلوماسي مهم تحقق قبل استقالة الحكومة. وعرض الرئيس عون للسفير مور الاوضاع في لبنان ولاسيما منطلقات الازمة الراهنة والامكانات المطروحة لحلها. كما تطرق البحث الى موضوع النزوح السوري الى لبنان وتداعياته على القطاعات كافة.

بدوره شكر الموفد البريطاني الرئيس عون على استقباله واطلعه على الاجتماع الذي عقد في باريس بحضور ممثلين عن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية والذي خصص في جانب منه لعرض الوضع في لبنان وسبل مساعدته. واكد السفير مور على التزام بلاده مساعدة لبنان ودعم شرعيته الدستورية لافتا الى ان بلاده تدعم تأليف حكومة جديدة من دون ان يعني ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية اللبنانية.