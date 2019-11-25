فضيحة في صفوف النّازحين.. هذا ما يحصل!

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وصلت رسائل نصية إلى النازحين السوريين في الجنوب، عن انه بات بمقدورهم الحصول على مساعدات الشتاء "التدفئة - المازوت" المقدمة لهم من المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة من خلال البطاقة الممغنطة التي بحوزتهم، وان بمقدورهم، سحب المبلغ المحدد لكل عائلة أي 560 الف ليرة لبنانية.



غير ان مصادر معنية بالنزوح، كشفت عبر "المركزية" ان العديد من النازحين باعوا بطاقاتهم لتجار لبنانيين، بحجة انهم يستخدمون المدافئ الكهربائية من خلال التعليق على شبكة الدولة من دون ان يدفعوا بدل اشتراك، مشيرة إلى ان عددا من النازحين اقدموا على شراء الذهب بالمبلغ الذي حصلوا عليه، وهو ما غلا ثمنه وخف حمله ان عادوا الى سوريا، وان قسما آخر ارسل المبلغ مضافا عليه الى سوريا لشراء الدولار لأن سعره اقل من لبنان.