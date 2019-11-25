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"يا ريت شي حدا يقدملك علاج.." ولعت بين صحافية "الأخبار" ومريم البسام!

25
NOVEMBER
2019
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غرّدت الصحافية في جريدة "الأخبار" زينب حاوي أثناء احداث ليل امس عبر حسابها على تويتر قائلة: "الجديد ان تكذب اكثر: كفاكم اعطاء قاطعي الطرق صفات "المنتفضين" و"الثوار" هؤلاء سمعناهم على قناة اخرى لم تخفت اصواتهم كما فعلتم يشتمون ويهتفون "شبيحة شبيحة" مع اعتراضنا طبعا على غوغائية الشارع الآخر كرمال ما حدا يقول عم دافع عن حدا"!.


وتابعت: "مراسلة الجديد ليال بو موسى تؤكد ان شتيمة السيد اتت من خارج المتظاهرين وفي الوقت عينه تطلق شتيمة بحق المقاومة لكنها لم تعلم انها كانت على الهواء!".

وردّت مديرة الأخبار في قناة "الجديد" مريم البسام على حاوي، فقالت: "يا ريت شي حدا يقدملك علاج عاجل. بجد نحنا وين وانتي وين؟ يا عمي ع اساس كنت اعرف بجريدة الاخبار ناس عندن وعي وبيقدموا المساعدة. بشرفكن هالانسانة حالة طارئة. وفرق الضمان على حسابي".

لتعلّق حاوي: "انا حالة طارئة وهالقد مؤثرة تكرمتي وعلقتي عندي شكرا مريم البسام. مريم البسام هي مديرة اخبار وبرامج سياسية في قناة تلفزيونية هذا هو منصبها لا اكثر ليست المرة الاولى التي تحاول فيها اهانتي والتوجه اليّ بالشخصي. من اعطاك الحق بتصنيف الناس؟ والتعاطي معهم بهذه الطريقة الاستعلائية؟ اتظنين كل الصحافة تعمل تحت أمرتك؟ لن نسكت بعد الآن. كفى".

 

 

 

 

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