بعد شهادة فيلتمان: واشنطن لا تتحمل استقلالية «الجنرال» وقراره الحر

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بعض ما ورد في مقال عماد مرمل-



إستحوذ كلام السفير الاميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان، حول «حزب الله» والحراك الشعبي، على الاهتمام الأكبر، في سياق شهادته الأخيرة أمام الكونغرس، إلّا أنّ هناك شقاً آخر لم يُسلّط عليه الضوء كفاية ويتعلّق بالانتقادات اللاذعة التي وجهها فيلتمان الى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.

يعتبر المتحمسون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ المشكلة الحقيقية هي أعمق جذوراً وتمتد الى ما قبل 2006 بكثير، «إذ انها تعود أساساً الى كون واشنطن لا تتحمل استقلالية «الجنرال» وقراره الحر، وليس أدل على ذلك من انها كانت شريكة مباشرة في هجوم 13 تشرين الذي أدى الى إخراج عون من قصر بعبدا، فقط لأنه عارض آنذاك الصفقة الاميركية- السورية- السعودية التي أفضت الى فرض اتفاق الطائف بالقوة العسكرية.

أمّا طروحات فيلتمان الموجهة ضد باسيل، فإنّ مصدراً مسيحياً داعماً لـ«التيار الوطني» يلاحظ أنها تأتي ضمن سياق المشاركة في «شَيطنة» صورة وزير الخارجية، محذّراً من انها تستبطن تحريضاً عليه واستهدافاً للدور المسيحي الذي استعاد حضوره المتقدم في المعادلة اللبنانية.

ويعتبر المصدر انّ دعوة فيلتمان الى تجريد «حزب الله» من حلفائه، موجهة في الدرجة الاولى ضد «التيار الحر»، وهي ترمي الى الضغط عليه وإضعافه، «الأمر الذي من شأنه أن يشكّل تهديداً للحقوق التي استطاع المسيحيون استعادتها تباعاً منذ عودة عون الى لبنان، ومن أهمها المناصفة الحقيقية وترميم التوازن السياسي».

وينبّه المصدر الى انّ إضعاف قوة «التيار»، كما يتمنى فيلتمان، يرمي الى تحقيق هدفين:

الأول، فصل «التيار» عن «حزب الله» الذي سيصبح مكشوفاً على الصعيد المسيحي، وبالتالي شبه معزول، مع ما ترتّبه نظرية العزل عموماً من مخاطر كما تثبت التجارب اللبنانية.

الثاني، إسقاط الحاجز الايجابي الذي يمثله «التيار» بين السنة والشيعة، ما يعني زوال صمام الأمان وارتفاع أسهم الفتنة المذهبية من جديد.