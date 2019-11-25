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اليكم حال الطرق اليوم 25 تشرين الثاني 2019

25
NOVEMBER
2019
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افادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة في عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم الأثنين 25 تشرين الثاني، هي الآتية: 

 

- الطرقات المقطوعة في البقاع: مستديرة كسارة زحلة، غزة، المرج، جب جنين، تعلبايا، سعدنايل، جديتا، قب الياس وضهر البيدر مفرق فالوغا.

 

- الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس: ساحة النور، اوتوستراد البداوي محلة الاكومي، اوتوستراد البالما بالاتجاهين، الملولة ودوار ابو علي.

 

- الطرقات المقطوعة من صيدا باتجاه بيروت : اوتوستراد الناعمة، مثلث خلدة، انفاق المطار، حارة الناعمة، مفرق برجا والدامور.

 

- الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا: ساحة حلبا، العبدة، مفرق كوشا والمحمرا البيادر.

 


قطع السير عند مفرق دميت - سر جبال الشوف وقطع السير على طريق القماطية عاليه

 

 

 قطع السير على طريق عام العبادية ومستديرة عاليه

 

واشارت الى اعادة فتح السير على اوتوستراد الزوق بالاتجاهين، كما تم اعادة فتح السير على تقاطع برج الغزال.

 

ولفتت الى اعادة فتح السير على اوتوستراد شكا بالاتجاهين.

 


 اعادة فتح السير على أوتوستراد جل الديب بالاتجاهين

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