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عناوين الصحف ليوم الأثنين 25 تشرين الثاني 2019

25
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 الأخبار: المفاوضات السعودية اليمنية: هدنة مؤقتة أم وقف للحرب؟

«دعوة مجهولة» تقطع الطرقات وتنذر بالمزيد من الفوضى | الحريري معرقلاً: أنا أو لا أحد

 

 

 

البناء: جلسة مجلس الأمن حول لبنان وتظاهرة عوكر تدفعان المتلاعبين بالحراك للاستنفار
عودة لقطع الطرقات والإضراب بالقوة... والجيش والقوى الأمنية أمام الامتحان
اتصالات غير مباشرة ترجّح سمير الجسر تفادياً لمتلازمة الحريري - باسيل

 

 


اللواء: بعبدا لكسب الوقت: متى الإفراج عن حكومة اللون الواحد؟
موفد بريطاني اليوم.. وبعده روسي.. وأسبوع المواجهة يبدأ من «الرينغ»

 

 

 

النهار: رسائل ترهيب ليلية لفرض واقع جديد

 

 


الجمهورية: الحكومة تكنوسياسية .. والخلاف على صلاحياتها

 

 

 

نداء الوطن: موفد بريطاني إلى بيروت... و"الثورة" في تقرير الـ1701 اليوم
النظام يريد إسقاط الشعب

 

 


الديار: لا تحتجز فخامة الرئيس المقعد السني طالما أنكَ الرئيس الماروني الأول في البلاد
طالما اعتمدتم النظام الطائفي فلا يُمكن إهانة الطائفة السنيّة الكريمة من قبل بعبدا
ما زلتم تلبسون البدلة العسكريّة بدل البدلة المدنيّة للرئاسة وتقلقون 4 ملايين لبناني

 

 

 

the daily star: Hezbollah, Amal supporters attack protesters

 

 

 

l'orient le jour: Au milieu de la nuit, des partisans du Hezbollah attaquent les manifestants sur le Ring et place Riad Solh

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