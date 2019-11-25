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أسرار الصحف ليوم الأثنين 25 تشرين الثاني 2019

25
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مصرفية إنّ هناك مناخا عاما في المصارف العالمية يتهيّب تقبّل أيّ تحويلات مالية لحساب شخصيات سياسية من لبنان، ويتمّ النظر لكلّ عملية طلب تحويل، حتى بالنسبة للذين لديهم شركات أعمال، بصفته نوعاً من أنواع التبييض المخالف للقوانين إلا إذا كان ضمن تنفيذ واضح ومبرمج مسبقاً لعقود تتصل بعالم الأعمال…

 


كواليس

قالت مصادر خليجية شاركت في ندوة عسكرية إنها فوجئت بكلام الضابط اللبناني المتقاعد مارون حتي يعمل كمستشار لرئيس الحكومة وهو يدعو الأميركيين للمشاركة في حرب يدعو الجيش اللبناني لخوضها بوجه حزب الله، وقالت المصادر إنّ هذا الكلام أحرج منظمي اللقاء الذين لم يكن في حسابهم فتح هذا النقاش رغم تنسيقهم المسبق مع الأميركيين على مواضيع التعاون الأمني والعسكري…

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
فوجئت أوساط سياسية بالإنتقاد الذي وجهه وزير مقرب من مرجع كبير ضد رؤساء الحكومات السابقين بحجة الدفاع عن رئيس الجمهورية!


غمز
تراجع مستوى اداء شبكتي الخليوي في الأسابيع الأخيرة على الخطوط العادية، وبالنسبة للخدمات على التطبيقات الأخرى، وخاصة «الواتس أب» الذي يتعرض لإنقطاعات متكررة!


لغز
لوحظ أن ملفات «الفساد» التي كثر الحديث عنها مؤخراً لم تصل إلى نتائج حاسمة، وغلب عليها طابع الإستنسابية، والكيدية السياسية، وإقتصرت على مكون وطني واحد!

 

 

 

الجمهورية: اسرار

سفير جمّد نشاطه رغم حجم إهتماماته بالوضع في لبنان

لاحظت مصادر دبلوماسية أن أحد السفراء الأجانب غاب عن المشهد السياسي وجمّد نشاطه العلني رغم حجم إهتماماته بالوضع الداخلي في لبنان.

تشكيل فريق يؤازر الإنتفاضة الشعبية...

يجهد فريق من الأكاديميين لتشكيل فريق يؤازر الإنتفاضة الشعبية من أجل تقديم العون في مجالات محدّدة ولا سيما في الشق الدستوري والقانوني.

حرص على عدم حصول أي توتر على الأرض

أبلغ حزب متعاطف مع الحراك الى حزب بارز حرصه على عدم حصول أي توتر معه على الأرض وإبقاء الخلاف بينهما منظماً.

 

 

 

 

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