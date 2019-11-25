الأسبوع الحاسم

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توقعت مصادر متابعة للشأن الحكومي أن يكون الأسبوع الحالي حاسماً على الصعيد الحكومي، ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سينتظر مساعي الثنائي الشيعي أمل وحزب الله مع الرئيس سعد الحريري للبناء على الشيء مقتضاه وحسم موقفه من التكليف.

الى ذلك نشطت الاتصالات بين الحريري وثنائي أمل وحزب الله خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة حثيثة للتوصّل الى تسوية ترضي الجميع، إلا أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل نفى عقد أي اجتماع مساء أمس في بيت الوسط مع الرئيس الحريري.