السيد: لعبة قطع الطرقات قذرة... والمطلوب من قائد الجيش أن ينفّذ القرار الذي أعلنه

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غرّد النائب اللواء جميل السيد عبر تويتر:

"لعبة قطع الطرقات قذرة وخطرة حيثما تحصل، وستؤدّي إلى لعبة الدم إن لم يقُم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بدوْرٍ حاسم في منع الإحتكاك بين المواطنين، والمطلوب من قائد الجيش أن ينفّذ القرار الذي أعلنه منذ أسبوع بمنع أي كان من قطع الطرقات، وكُلّ تردُّد في هذا المجال هو خيانة وطنية..."

واضاف في سلسلة تغريدات "قلناها منذ شهر، الطرقات ملك عام، هيي ملكك وملك غيرك كمان، وما حدا إلو حقّ يقطعها على حدا في أي مكان في لبنان! تجمّعات الإنتفاضة في الساحات هي شعبية ووطنيّة، وقطع الطرقات في كل منطقة هو سياسي وطائفي ويضر بالإنتفاضة ويسبب الصدام والدم! هكذا قال أيضاً قائد الجيش منذ أسبوع..."

وتابع "هل يعلم العماد جوزف عون أنّ الجيش سيسقُط بعد أول رصاصة مجهولة ستطلق بين متظاهر ومتظاهر ؟!!أين هو؟!!"