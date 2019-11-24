قطع الطرقات يعود… وهذه التفاصيل

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عاد المحتجون إلى إقفال بعض الطرقات، حيث بدأوا بقطع السير على طريق جسر الرينغ باتجاه الحمرا.

ثم عمد المحتجون في البقاع إلى قطع عدد من الطرقات هي: مستديرة كسارة في زحلة، غزة، المرج، جب جنين، تعلبايا، سعدنايل، جديتا وقب الياس. كما تم قطع طريق شتورا – ضهر البيدر عند مفرق جديتا بالأحجار والسيارات.

فيما أقدم عدد كبير من المتظاهرين على قطع أوتوستراد جل الديب وأنطلياس بالاتجاهين، قبل أن تصل قوة من الجيش وتفتح مسربًا من المسلك الشرقي للأوتوستراد.

إلى ذلك، تم إقفال مثلث جب جنين كامد اللوز بالبلوكات الإسمنتية استعدادًا للإضراب الاثنين.