قطاع الشباب في التيار يحذر من خطاب الكراهية الذي تبثه بعض الأحزاب في صفوف مناصريها

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بيان صادر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر:

دأبت بعض المجموعات الحزبية في الآونة على تهديد طلاب التيار الوطني الحر بالإعتداء عليهم داخل الجامعات والمعاهد خصوصا في منطقة الشمال حيث تعرض مندوب التيار الوطني الحرّ في كلية الحقوق والعلوم السياسية – الفرع الثالث للتهديد من أشخاص معروفين بالإنتماء لأحزاب سياسية ناشطة في المنطقة.

إن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر وإذ يؤكد ضرورة تنشئة الجيل الشاب على حرية الرأي والمعتقد واحترام الأراء المختلفة، يحذر من خطاب الكراهية الذي تبثه بعض الأحزاب في صفوف مناصريها ويدعو الجميع إلى التمّعن جيدا في خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أوصى فيه شباب لبنان بعدم التفلّت في الخطاب في الشارع "لانه من أكبر الأخطار التي تتهدد الوطن والمجتمع، فلا تنسوا أنكم بعد انتهاء هذه الأزمة ستعودون إلى المنزل، إلى الحي، إلى المدرسة، إلى الجامعة، إلى العمل... ستعودون للعيش معاً.... ".



وعليه إن التيار الوطني الحرالذي تربى على احترام الرأي والرأي الآخر ومن ضمن احترامه للمؤسسات يضع موضوع تهديد طلابه في كلية الحقوق بتصرف رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب وعميد كلية الحقوق الدكتور كميل حبيب ومدير الفرع الثالث الدكتور محمد علم الدين، مؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام التهديدات التي يتعرض لها طلابه.