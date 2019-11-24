سامي كليب في اول ظهور له بعد استقالته من "الميادين"

A + A -

التقى الإعلامي سامي كليب عشرات المعتصمين في ندوة حواريّة، أقيمت، اليوم الأحد، في ساحة رياض الصلح - بيروت، حيث وجّه رسالة إلى المحتجين في مختلف المناطق اللبنانية قائلاً: "أعتقد أن أهم ما حصل في هذه الإنتفاضة أو الحراك والثورة، هو أن الشعب صحا للمرّة الأولى عن ظلمه في هذه الدولة التي لها بعد إقليمي ودولي جميل".



وتحدث كليب عن الحراك الشعبي، مؤكداً على "أحقية المطالب التي يحملها الناس في ظلّ ضياع حقوقهم"، داعياً "المتظاهرين إلى مواصلة حراكهم حتى تحقيق كل مطالبهم".

يذكر أن الصحافي سامي كليب كان قد أعلن منذ أيام قليلة استقالته من قناة "الميادين"