ردّ عنيف من زياد اسود على فريد مكاري

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رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري، قائلا "كم فريد من نوعه، واحد مخزن وواحد محزن، بالأساس يا عزيزي لم ارغب يوما في التقرب منكم لعلمي اليقين بما فعلتموه بلبنان من سرقة و نهب و افقار بلكي حتى تتأكد بتسأل بهية الحريري، محزن وضعكم اما الانتخابات تكلمت عن نفسها بخيار التيار، اهتم بالكورة وكساراتها وسلملي على سعد وتيارو".



وكان مكاري قد رد في حديث تلفزيوني على تصريحات أسود ضد الحريري وتيار "المستقبل"، قائلا "أذكّر النائب زياد أسود بكلامه عن باسيل قبل يومين من الانتخابات يوم وضع عليه باسيل فيتو، هذا الكلام وصلني إلى أذني من أسود وقال لي أن باسيل يضعه في موقع المواجهة مع آل الحريري والرد عليهم".