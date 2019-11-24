بعد كلامه في مؤتمر المنامة... العميد المتقاعد مارون حتي يوضح

A + A -

أصدر العميد المتقاعد مارون حتي التوضيح الآتي:

"الحاقا لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح العميد المتقاعد حتي انه كان مشتركا بصفته الشخصية كعميد متقاعد في حوار المنامة وليس بصفته مستشارا لرئيس الحكومة، وان مداخلته كانت بمثابة حوار مع قائد القيادة الوسطى، ومن باب التساؤل حول افعال وردات فعل محتملة على الواقع اللبناني الحالي وليس حول نوايا القيام بأعمال من قبل اي جهة لبنانية كانت، وان اي تفسير يحمل لهذا الحوار خارج عن سياقه لا يعني الا العميد المتقاعد حتي وليس اي طرف سياسي او حكومي".

وكان انتشر فيديو لمداخلة حتي في خلال المؤتمر قال في سياقها:" ... القوات المسلحة اللبنانية تقف بين فصيلين في لبنان وتحاول لعب دور صعب، ولكن ماذا لو في لحظة ما كان هناك أزمة عنيفة وضعت القوات المسلحة اللبنانية بمواجهة حزب الله؟ علما أن التحضير لمثل رد الفعل هذا من قبل القوات المسلحة اللبنانية على فعل من جانب حزب الله يمكن أن يخدم كنوع من الردع، ونحن كنا ندعو القوات المسلحة اللبنانية للقيام بهذا خلال الاشهر الستة السابقة للأزمة الحالية لأننا رأينا الأزمة المقبلة لو حصل هذا، لو اصطدمت القوات المسلحة اللبنانية مع حزب الله في ظل غياب أي مظلة سياسية محلية، ماذا سيكون رد فعل الولايات المتحدة الأميركية؟"