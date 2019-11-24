بالصور - باسيل يستقبل الفائزين في انتخابات طب الأسنان والمعالجين الفيزيائيين

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الفائزين في انتخابات نقابتي طب الأسنان والمعالجين الفيزيائيين التي جرت اليوم الاحد.



وكان قد صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

سجل التيار الوطني الحر وحلفاؤه فوزا في انتخابات نقابة المعالجين الفيزيائيين، وفاز المرشح الملتزم في التيار ايلي قويق بمركز نقيب، علما ان خرقا وحيدا سجل من قبل اللائحة المنافسة.

اما في انتخابات نقابة اطباء الاسنان، ففازت اللائحة المدعومة من التيار وحزب الله كاملة، في مقابل فوز مرشح وحيد من اللائحة المقابلة المدعومة من الحراك المدني وسائر الاحزاب بمقعد كان ترك شاغرا.