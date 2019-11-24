بالصور - قطاع الانتشار يختتم زيارته الى المانيا

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قام وفد التيار الوطني الحر بلقاء ممثلين عن حركة أمل حيث تم بحث كيفية تضافر الجهود لبناء جسور التواصل بين اللبنانيين في المانيا.



والتقى الوفد مع ممثلي جمعية الإرشاد اللبنانية حيث تم تبادل آراء عن طرق معالجة الأزمات التي يتعرض لها اللبنانيين وعرض للمبادرات التي يقوم بها التيار الوطني الحر في اوروبا من ناحية تسويق المنتجات اللبنانية ونقل الخبرات الى لبنان.



وترأس الوفد منسق التيار الوطني الحر في اوروبا الدكتور سيلا فلفلي ومساعد منسق عام الانتشار رالف معكرون ومنسق التيار في برلين رفيق حجازي ومسؤول لجنة الانتخابات النيابية جوزف محفوظ.



واخيرا شارك الوفد في قداس الهي في كاتدرائية سان جوارجيس للروم الاورثوذكس وتبادل الآراء مع القيميين على المطرانية.